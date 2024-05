Visita al Museo del Truciolo di Villarotta. In vetrina l’antica chiavica e i mestieri di una volta

Domani dalle 15 alle 17, in occasione della Settimana della Bonifica e in collaborazione con l’associazione volontari del museo, il Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po propone una visita a un luogo ricco di storia, di tecnica e di tradizione. Si tratta del Museo del Truciolo situato a Villarotta di Luzzara, ospitato in un’antica chiavica del consorzio risalente al Quattrocento. Durante il pomeriggio i volontari illustreranno la funzione del manufatto e offriranno agli intervenuti uno spaccato dei mestieri di una volta, con dimostrazioni di lavorazione del truciolo, attività che era fonte di sostentamento per la comunità locale. La chiavica che ospita il piccolo museo è un luogo molto amato dai cittadini della zona, talvolta pure usato come scenario per matrimoni. Proprio le attività di lavorazione del truciolo sono proposte anche durante la sagra estiva del paese.