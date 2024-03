Visite gratuite al seno. Duecento donne in piazza

Circa 200 donne tra i 35 e i 49 anni, residenti o domiciliate nel Comune di Castelnovo E non seguite dal Servizio Sanitario Nazionale hanno eseguito ieir nella Clinica Mobile di ’Salute in Comune’, allestita nella centrale Piazza Antonio Gramsci, lo screening di prevenzione contro il tumore al seno. Le donne sono state visitate gratuitamente presso le due unità della Clinica mobile, dotata di ecografo ad alta definizione, mammografo 3D ad alta definizione con software speciale per microseni e stazione per la refertazione, eseguita da radiologi e medici specialisti, guidati dal medico radiologo Lorenzo Ghiddi.

Si è trattato di un grande successo per questo innovativo progetto che mira ad abbinare alla Sanità pubblica servizi gratuiti di prevenzione senza costi per i cittadini. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Castelnovo e finanziata dalle imprese e attività del territorio sensibili a questo progetto di portata nazionale. Secondo il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2023” l’Emilia-Romagna è la prima Regione per incidenza di tumori, con il 56% di uomini e il 65% di donne colpite.