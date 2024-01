Vitali, Galloway, Smith e Weber in pediatria. Quattro moschettieri per dare il 5 ai giovani pazienti

Una delegazione biancorossa formata Michele Vitali, Langston Galloway, Jamar Smith e Briante Weber ieri pomeriggio ha fatto visita ai giovani pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.

Gli atleti della Pallacanestro Reggiana hanno portato in dono alcuni regali in previsione dell’imminente Festa dell’Epifania e si sono intrattenuti assieme a loro alcuni minuti. I giocatori della Unahotels hanno poi proseguito la loro visita incontrando lo staff del reparto e omaggiando i presenti, molti dei quali storici abbonati e tifosi ‘PR’, con una sciarpa biancorossa in ricordo della giornata trascorsa assieme. Nella foto, insieme agli atleti, il dottor Giorgio Mazzi (Direttore del Presidio Ospedaliero Provinciale), il dottor Alessandro De Fanti (direttore U.O. Pediatria), la dottoressa Anna Lasagni, oltre a Nicoletta Vinsani (coordinatrice infermieristica di Pediatria) e il resto del personale infermieristico ed ‘Oss’ del reparto.

f.p.