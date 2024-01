Vitamina B12, fondamentale per chi è vegano

Già nel 1926 si era intuito che esisteva una sostanza utile per il nostro sangue; questa venne isolata nel 1948 e poi definitivamente identificata nel 1956. E’ la cobalamina detta più frequentemente vitamina B12 ed è fondamentale per la salute.

Negli ultimi decenni si è molto discusso su questa vitamina soprattutto per il notevole incremento del veganismo. Il nostro organismo non la sa sintetizzare e la deve assimilare per forza dagli alimenti di origine animale come le uova, il latte, il pesce e le carni.

Frutta, verdura, cereali sono ottimali per il benessere fisico, ma coloro che si cibano unicamente di questi nutrimenti (come appunto i vegani) dovrebbero attuare un supplemento con integratori a base di vit. B12. La carenza di cobalamina è rara se si segue una alimentazione variegata, ma se si va in carenza si determinano seri problemi fra i quali la pericolosa anemia perniciosa.

Una maggior assunzione di vit B12 deve avvenire nei bambini, negli adolescenti e soprattutto nelle donne in gravidanza in quanto il nascituro da una sua insufficienza potrebbe avere seri problemi. Questa vitamina non è denaturata dalla cottura dei cibi ed in tal modo rimane a disposizione per il corretto fabbisogno metabolico. Con un semplice prelievo di sangue si può efficacemente valutare se la quantità nel nostro corpo è ottimale per la salute.

William Giglioli