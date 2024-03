Vitelaru, oggi 41 candeline. Ma il regalo è per i bimbi

Ana Maria Vitelaru compie oggi 41 anni, ma il regalo lo ha fatto lei, in particolare con il gruppo "Ana and Friends": in occasione della Santa Pasqua ha voluto portare un segno di amicizia ai pazienti dell’Ospedale dei bambini "Pietro Barilla" di Parma attraverso la consegna all’associazione Giocamico di un carrello carico di uova di cioccolata. Un’iniziativa diventata tradizione, su stimolo personale della campionessa pluri-medagliata e leader di Coppa del Mondo: "Con la mia testimonianza e l’impegno mio e del gruppo "Ana and Friends" desidero fare avvertire ai bambini dell’Ospedale la nostra vicinanza e continua attenzione".

Ana Maria è stata accompagnata in questa missione dall’amico Vincenzo Florio e dal fedele meccanico Rino Parmeggiani. Nei giorni precedenti era stata alla scuola Marco Emilio Lepido per parlare di sport paralimpico e disabilità, con parole che hanno destato grande attenzione da parte degli alunni.

L’atleta paralimpica sta preparando le olimpiadi di Parigi e non è difficile vederla sfrecciare sulla sua handbike nelle strade intorno a Castelnovo Sotto. Un esempio di dedizione e impegno, condito con una straordinaria dote di umanità che fanno della Vitelaru un messaggero unico per la nostra città. E questo al di là dei suoi risultati, tra titoli italiani, europei e coppe del mondo.

