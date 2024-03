"Vogliamo portarci a casa questa salvezza"

Sarà una domenica ricca di volley quella che, domani, avrà come cornice il PalaBigi.

In via Guasco il match clou è quello delle 18 tra la Conad e Brescia, che chiude la regular season, dove i giallo-rossi vanno a caccia di un punto per festeggiare al fotofinish la salvezza in Serie A2: basta perdere 3-2 coi lombardi per respingere l’ultimo assalto di Castellana Grotte, penultima a -3 dalla squadra di Fanuli, per tenere a distanza i pugliesi, che in caso di arrivo a pari punti sarebbero favoriti dal maggior numero di vittorie in stagione regolare.

Prosegue la prevendita sul circuito Liveticket, mentre a presentare la sfida è il palleggiatore reggiano Mattia Catellani, ex di turno dopo aver militato in Lombardia nella stagione 2018/19.

"Il nostro elemento vincente deve essere la squadra", afferma il giocatore. " Siamo un bel gruppo, vogliamo assolutamente portarci a casa questa salvezza".

Giovanili. Domani mattina, invece, si svolgerà una selezione tra atleti di Pieve Volley Tricolore, Volley Scandiano e Terre Matildiche della categoria Under 17, per partecipare alla prossima Castelnovo Monti Volley Cup.

Alle 14, invece, spazio alla finale provinciale Under 19 tra la già citata Pieve Volley Tricolore ed il GS Vigili del Fuoco, mentre alle 15 toccherà al minivolley, con la presenza di circa 50 atleti in rappresentanza di quattro squadre della nostra provincia.