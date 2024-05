Vola con l’auto e si ribalta sull’argine: ferito

Soccorsi mobilitati verso le 12,30 di ieri sull’argine del Po, sull’ex Statale 62 a Gualtieri, nei pressi della stazione di servizio, alle porte del centro abitato del paese, dove si è verificata la sbandata di un’autovettura. Alcuni passanti hanno dato l’allarme alla centrale operativa del 118. Sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla con il personale dell’autoinfermieristica per prestare le prime cure al conducente della vettura, che si è ribaltata sull’argine. Dopo le prime cure, in ospedale a Guastalla è stato trasporto un uomo di 46 anni, L.B., residente a Boretto, per medicare escoriazioni varie e un trauma facciale, rimediati nell’incidente. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge e per dirigere il traffico durante le operazioni di soccorso e degli accertamenti.