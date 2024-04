Volley Cup: 650 presenze registrate

Successo del turismo in rete tra sport, istituzioni, albergatori, latterie sociali e associazioni locali, una formula vincente che grazie alla partecipazione di 10 squadre alla Volley Cup a Castelnovo Monti, sono state registrate in Appennino ben 650 presenze. Dal lato organizzativo la manifestazione ha compiuto un ulteriore ed importante passo in avanti. La collaborazione fra Appennino Volley Team, Volley Tricolore, il Comune di Castelnovo Monti, la Fipav di Reggio, lo Iat Appennino Reggiano, il Cai Bismantova e ’quelli dello Scusin’, ha funzionato al meglio e molti sono stati ringraziamenti, consensi e complimenti raccolti a fine evento. Fra i motivi di successo dell’evento, secondo i partecipanti, l’ospitalità, sia sotto il profilo del soggiorno che quello dell’attenzione rivolta a tutti i Team. Gli alberghi hanno registrato il tutto esaurito.