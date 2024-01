Volley, due settimane di stop

La pallavolo di Serie B, C e D si prende un paio di settimane di riposo, anche in coincidenza della Coppa Italia.

Tornerà a pieno regime nel week-end del 10 febbraio con un unico anticipo in programma venerdì 2 alle 21 tra il Volley Tricolore e la capolista San Nicolò a Trebbia (Serie D, girone A). Un’occhiata ora alle serie maggiori, per dire che in B maschile l’Ama San Martino sta attraversando un difficile momento e sta lottando per non retrocedere. In B1 la Giusto Spirito Rubierese pensa invece ai play-off promozione, mentre la Tirabassi & Vezzali si sta comportando in modo positivo.

In B2 l’Arbor Interclays viaggia in zone tranquille (sesta), non così la Fos Wimore Cvr che invece qualche rischio ce l’ha. In Serie C maschile i Vigili del Fuoco Marconi sono secondi, nel girone B femminile l’Ama San Martino è al comando e per entrambe oggi ci sarebbero i play-off. c.l.