Weber con la truppa. Il ginocchio migliora

Le notizie migliori, ieri, sono arrivate tutte all’esterno del PalaBigi. Poco prima di incrociare Hommes, in veste di nuovo reggiano d’adozione, dagli spogliatoi è uscito Briante Weber che – dopo essere tornato ad allenarsi con la squadra – ha inforcato con disinvoltura la sua mountain bike e si è messo a pedalare a tutta velocità verso casa. Un segno inequivocabile di come il ginocchio del playmaker, rimasto ai box nella partita con Brindisi, sia in fase di miglioramento. In queste situazioni è sempre meglio è essere prudenti ed è possibile, anzi probabile, che Briante debba essere gestito ancora per qualche settimana, ma il peggio sembra essere alle spalle. Vista la confortante posizione di classifica sarebbe stupido forzare i tempi anche se il giocatore, iper generoso, vorrebbe sempre essere a disposizione del coach e dei compagni. Nel frattempo è iniziata la prevendita per la sfida con Napoli in scaletta domenica 28 aprile alle 18,15. Il circuito di riferimento è ‘Vivaticket’.

f.p.