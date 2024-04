Weber, un ritorno coi fiocchi. Di Uglietti il merito della rimonta

Briante WEBER (25 minuti, 4/6 da 2, 2/2 da 3, 1 rimbalzo, 1 recupero, 3 assist, 14 punti). Il riposo forzato per l’infortunio al ginocchio lo ha rigenerato. Gioca una buona partita specialmente in attacco dove non sbaglia praticamente nulla; chiude con la miglior valutazione biancorossa (18). Voto: 6,5.

Langston GALLOWAY (30 minuti, 2/3 da 2, 1/7 da 3, 5/5 t.l., 3 rimbalzi, 2 perse, 5 assist, 12 punti). Osservato speciale dalla difesa bolognese. Sparacchia a salve dalla lunga distanza, ma riesce a mettersi a disposizione del team con 5 assist. Voto: 5,5.

Mouhamed FAYE (16 minuti, 2/5 da 2, 1 rimbalzo, 4 punti). I lunghi delle V nere sono dei brutti clienti e Momo incappa nella classica partita storta. Capita. Voto: 5.

Jamar SMITH (12 minuti, 1/2 da 2, 0/1 da 3, 2/2 t.l., 1 persa, 4 punti). Meno appariscente delle ultime uscite, toglie le castagne dal fuoco un paio di volte poi viene messo ko da un infortunio alla spalla. Voto: 5,5.

Lorenzo UGLIETTI (15 minuti, 1/1 da 2, 1/1 da 3, 2/2 t.l., 4 rimbalzi, 3 assist, 7 punti). La classe operaia va in paradiso. Dopo un primo tempo incolore, Uglietti prende per mano la truppa biancorossa guidando la rimonta nel terzo quarto, segnando e mettendo in ritmo i compagni. Voto: 6,5.

Darion ATKINS (17 minuti, 1/2 da 2, 0/2 da 3, 5 rimbalzi, 1 persa, 1 recupero, 1 assist, 2 punti). Match senza un sussulto e in difesa si fa mangiare la torta in testa dai lunghi bianconeri. Voto: 5-.

Tarik BLACK (25 minuti, 4/8 da 2, 3/4 t.l., 8 rimbalzi, 5 perse, 1 assist, 11 punti). Ha una voglia matta di spaccare il mondo che però lo porta a perdere diversi palloni. Nei momenti bui, la Unahotels si aggrappa a lui e alle sue sportellate sotto le plance. Voto: 6.

Michele VITALI (29 minuti, 2/3 da 2, 1/4 da 3, 1/2 t.l., 2 rimbalzi, 3 perse, 1 recupero, 8 punti). Va a corrente alternata, commette imprecisioni non da lui, ma è l’unico con il plus/minus positivo e si sciroppa 29 minuti sul parquet senza risparmiarsi. Voto: 5,5.

Sasha GRANT (17 minuti, 2/6 da 2, 0/1 da 3, 4 rimbalzi, 1 persa, 4 punti). Benedetto ragazzo. Ha una fisicità da Eurolega ma dopo una buona giocata commette delle leggerezze imperdonabili per questi livelli. Voto: 5. Matteo CHILLO (14 minuti, 3/4 da 2, 1/1 t.l., 2 rimbalzi, 1 assist, 7 punti). Fa spesso avanti e indietro dalla panca, trova sporadici buoni spunti in attacco ma in difesa soffre molto. Voto: 5. Cesare Corbelli