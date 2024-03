Week-end di calcio condizionato dalla pioggia, ecco i match in agenda a Reggio Emilia

Pioggia protagonista nel primo week-end di marzo. Dopo una settimana segnata dal maltempo, resta in agenda soltanto la nona di ritorno di Eccellenza e Promozione (ore 14.30): dopo una fuga sui sintetici, fra le reggiane soltanto il Bibbiano/San Polo proverà a giocare sul campo in erba naturale di San Marino di Carpi contro i locali dello United guidati dal trainer reggiano Cristian Borghi.

Nello stesso girone di Promozione, l’Arcetana trasloca sul sintetico del Santos 1948 per affrontare l’inguaiato Next Gen Terre di Castelli con l’obiettivo di centrare il 19° risultato utile consecutivo.

Duro esame per lo Sporting Scandiano che per tornare all’hurrà in campionato dopo oltre un mese attende la Sanmichelese, quarta forza del lotto. Crocevia fondamentale per un Vezzano in serie utile da 3 gare che sul neutro di San Felice affronta la Virtus Camposanto distante proprio un tiro di schioppo.

Pomeriggio a tutto calcio sul sintetico di San Martino in Rio all’insegna di match salvezza: si parte con Campagnola-Carignano e si chiude con Riese-Real Sala Baganza.

Senza il suo motorino di centrocampo Gandolfi fermato dal giudice sportivo, al Boretto serve un exploit contro la vice-regina piacentina Alsenese.

Dopo il tris di anticipi, in Eccellenza unico team di casa nostra impegnato è il Fabbrico che insegue punti-tranquillità sul sintetico dello Zola Predosa, ultima formazione della zona play-out. Il quadro.

Eccellenza: Zola Predosa (28)-Fabbrico (32).

Promozione.

Girone A: Boretto (27)-Alsenese (49) sul sintetico di Sorbolo; Campagnola (29)-Carignano (31) sul sintetico di San Martino; Riese (33)-Real Sala Baganza (22) sul sintetico di San Martino (ore 17).

Girone B: Arcetana (55)-Next Gen Terre di Castelli (19) sul sinteto "Lari" di via Fano; Atletic Progetto Montagna (10)-San Felice (27) sul sintetico di Castelnovo Monti; Castellarano (38)-Fiorano (16) sul sintetico di Castelvetro; Sporting Scandiano (36)-Sanmichelese (46) sul sintetico di Chiozza; United Carpi (46)-Bibbiano/San Polo (61); Virtus Camposanto (31)-Vezzano (28) sul sintetico di San Felice.

Rinviate in blocco già da venerdì mattina per maltempo tutte le gare di Prima, Seconda e Terza categoria che dovranno essere riprogrammate.