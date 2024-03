Yadde e Suljanovic protagonisti col Next Gen Team europeo

Brillano anche in Europa i gioielli della cantera biancorossa. Si è conclusa in modo positivo l’esperienza dei due baby classe 2006, Mouhamadou Yadde (foto) ed Imran Suljanovic, alla tappa di Belgrado dell’Adidas Next Generation Tournament, riservata alle migliori formazioni Under 18 del Vecchio Continente. I due giovani biancorossi hanno indossato la casacca del Next Gen Team, che riunisce talenti da varie squadre che non partecipano a questa baby Eurolega; nonostante due sconfitte su tre incontri, si sono resi protagonisti sotto la guida in panchina dell’ex biancorosso Petteri Koponen. Nel debutto contro Milano è arrivato un ko per 75-68 ma Yadde ha segnato 9 punti e catturato 11 rimbalzi, mentre Imran Suljanovic ha segnato 4 punti. Il talento austriaco si è poi rifatto contro il Maccabi mettendo a referto 22 punti con (4/4 da 2, 3/5 da 3 e 5/5 ai liberi in 22 minuti) ma non sono bastati a superare gli israeliani, vincitori per 95-90. Nell’ultimo match, è arrivato un hurrà per 80-69 contro i padroni di casa della Stella Rossa: per Suljanovic 12 punti con 4 bombe, mentre Yadde ha chiuso con 8 punti e 4 rimbalzi.

c.c.