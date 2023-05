Zamboni a Palazzo Masdoni

Volge al termine la rassegna ’Tornando a Palazzo Masdoni tra arte, cultura, storia’, che dallo scorso fine settimana propone eventi promossi dalla Fondazione Reggio Tricolore in collaborazione con Istoreco e il Comune di Reggio.

A completamento del programma della rassegna, al palazzo di via Toschi, oggi alle 18 va in scena ’La trionferà’ con Massimo Zamboni (foto) impegnato in una libera lettura creativa tratta dal libro dello stesso ospite, pubblicato da Einaudi nel 2021.

Più che di politica si parla di una "storia d’amore" ambientata a Cavriago, definitiva come una "fiera Pietroburgo in terra d’Emilia".

Attraverso la storia incredibile di una terra dove la fedeltà al Partito era sacra e il vento dalla Russia soffiava forte, Massimo Zamboni fa i conti con la grande utopia del Novecento in modo davvero originale: al centro di questo appassionato racconto corale, ci sono l’Emilia e la cittadina di Cavriago, oltre alle "peripezie" dei suoi abitanti.

Dal 1954 al 1991 Palazzo Masdoni ha rappresentato il "cuore della politica" di Reggio, in quanto era sede della Federazione provinciale del Pci e teatro di numerosi eventi della città.

Il gioiello dell’architettura reggiana (l’antico Palazzo Masdoni-Toschi-Rocca Saporiti) è ora ritornato a nuovo splendore, dopo i lavori di restauro e di recupero storico architettonico.

Informazioni e prenotazioni:

353 4119741 (sms o whatsapp)

oppure 0522 306222.