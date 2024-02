Zanfi parla del giardino delle api

Oggi alle 17 nella sala degli artisti della biblioteca Panizzi, a Reggio, un nuovo incontro dei Mercoledì Verdi, dedicato per l’occasione al "giardino delle api", presentato dalla storica dell’arte e botanica Claudia Zanfi. Il giardino è il luogo delle alleanze, della resistenza etica ed estetica, biologica e sociale; è un habitat per sua natura accogliente di tutti gli esseri viventi, tra cui le api domestiche e selvatiche. Claudia Zanfi è esperta di questi insetti, come testimonia il progetto Alveari Urbani, vincitore di vari premi per la salvaguardia della biodiversità urbana, il Premio Timberland per la creatività e parte del programma internazionale Green Island per la valorizzazione dello spazio pubblico e delle ecologie urbane, Alveari Urbani promuove la partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della biodiversità.