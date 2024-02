Zaynab Dosso raggiante: "Sono partita a bomba"

E’ una Dosso molto carica, quella del giorno dopo il nuovo record nazionale sui 60 piani indoor.

Zaynab in Polonia ha corso in 7’’02 e il muro dei sette secondi ora non è poi così lontano, in una stagione dove a marzo ci saranno i campionati mondiali indoor e in estate le olimpiadi a Parigi.

La 24enne rubierese valuta così la sua gara: "Ho l’adrenalina a mille, sono super felice perché sto raccogliendo il frutto di anni di lavoro. Finora non ero riuscita a esprimere del tutto le mie potenzialità a causa di vari infortuni, ma adesso che ho trovato costanza nel lavoro quotidiano, mi sono risollevata. E sono contenta per la maturità che ho raggiunto, a livello mentale, in una sfida costante con me stessa. Quest’anno, per cercare di migliorarmi, sto sperimentando qualcosa di nuovo: a Torun ho deciso di partire "a bomba", al massimo, per mantenere il più possibile alta la velocità. È andata bene, nonostante l’imprevisto a una scarpa nell’ultima partenza prima di entrare in gara, ma sono riuscita in qualche modo a sistemarla, senza farmi condizionare".

In fase di riscaldamento la Dosso ha infatti rotto una scarpa che è stata costretta a riparare con nastro adesivo, anche perché si tratta di scarpe speciali e quasi uniche nell’adattamento al piede dell’atleta.

Quindi si aspettava questa esplosione? "Sapevo che questi risultati erano nelle mie corde, con la prima allenatrice Loredana Riccardi e ora con Giorgio Frinolli a Roma. All’esordio della stagione indoor mi era mancata inizialmente un po’ di attivazione, ho dovuto inseguire, qui invece mi sono detta ‘fatti forte, corri forte’ e sono partita davanti. Di gara in gara cerco nuove sensazioni. Ai Mondiali indoor di Glasgow andrò con l’obiettivo di divertirmi ai massimi livelli: nell’ultima edizione volevo la finale e non ci sono riuscita, ma stavolta...". E intanto il 17 e 18 vedremo la Dosso ai campionati italiani di Ancona.

Claudio Lavaggi

Nella foto in alto: Ewa Swoboda precede di un soffio Zaynab Dosso