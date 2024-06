Zona stazione, cibi scaduti o conservati male: sanzionate tre attività

Generi alimentari scaduti e mal conservati: sanzionate tre attività commerciali tra via Eritrea e via IV Novembre. Continuano senza sosta i servizi organizzati dalla Questura di Reggio Emilia finalizzati al controllo, dal punto di vista amministrativo e igienico-sanitario, degli esercizi commerciali in città: in questo caso gli agenti hanno passato al setaccio market, bar e alimentari nella zona di piazzale Marconi. Nella giornata di lunedì, il personale della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Reggio, coadiuvato da pattuglie della Polizia locale e da personale dell’Ausl-sezione veterinaria, hanno effettuato alcuni controlli nella zona stazione storica.

Nello specifico, hanno provveduto a ispezionare, durante tutto l’arco della giornata, 10 esercizi pubblici presenti in via Eritrea e in viale IV Novembre. Nel corso delle attività di controllo, tre attività commerciali sono state sanzionate in quanto hanno trovato all’interno generi alimentari scaduti: la merce è stata immediatamente sequestrata. Inoltre, gli operatori hanno constatato all’interno di questi esercizi anche una cattiva conservazione dei generi alimentari.