A Pietro Zovadelli la 22ª edizione del Trofeo RDF

Parterre de rois a San Martino in Rio per la 22esima edizione del Trofeo RDF, gara nazionale Major 1000 individuale riservata alla categoria A, diretta dal bergamasco Claudio Angeretti. A portare a casa il primo posto è stato Pietro Zovadelli (Arcos Brescia Bocce), superando in finale Pasquale D’Alterio (Giorgione3Villese Treviso); a completare il podio, pari merito, Giovanni Scicchitano (Possaccio Verbano Ossola) e Giuliano Di Nicola (Sant’Angelo Montegrillo Perugia). Sempre sulle corsie della Sammartinese, come gustoso antipasto, è andato in scena il Trofeo "Assi a confronto", gara nazionale a coppie di categoria A ad invito: la finale ha visto Andrea Cappellacci e Federico Patregnani (Fontespina Macerata) precedere il correggese Claudio Crotti insieme a Luca Nadini (Baldini STM Bologna); quinti i padroni di casa Gianluca Selogna e Davide Truzzi. Lo stesso Crotti, stavolta in coppia con Nicola Franceschi, si è poi aggiudicato il Trofeo Primavera, gara regionale di categoria A-B-C disputata alla bocciofila Primavera di Bologna, superando in finale Silvio Carbone e Giorgio Gabrielli (Arci San Lazzaro).

Foto: Pietro Zovadelli