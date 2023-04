Il cammino dell’Under 17 granata si ferma davanti al Sassuolo

Sconfitta in semifinale per l’Under 17 della Reggiana nella 30esima edizione del Memorial Claudio e Sergio Sassi, che si è concluso ieri con le finali disputate allo "Zanti" di San Michele di Sassuolo. La squadra di Orlandini ha passato il girone pareggiando 1-1 con l’Udinese, prima di superare con un rotondo 5-0 il Castelfranco e 3-2 gli inglesi del West Bromwich. In semifinale, però, è arrivato lo stop per mano del Sassuolo, che ha regolato 2-1 i granata al termine di una gara comunque giocata alla pari: i nero-verdi, poi, hanno chiuso al secondo posto, battuti 5-4 ai rigori da una Spal che aveva sconfitto 2-0 la Rappresentativa Emilia-Romagna della Lega Nazionale Dilettanti.

Under 15 e Under 11. Nella medesima manifestazione ha mancato d’un soffio la qualificazione alle semifinali l’Under 15, protagonista comunque di un’ottima fase eliminatoria. Dopo aver superato con un rotondo 4-0 l’Anzolavino e 2-1 i greci dell’Ermilios, i ragazzi di mister Cammarata hanno ceduto con un onorevole 3-2 all’Atalanta nel match decisivo. Per la cronaca sono stati proprio gli orobici a portare a casa il successo, regolando in un’altra finale decisa dal dischetto i pari età del Sassuolo, piegati ad oltranza col punteggio di 9-8. Out nella prima fase anche l’Under 11 granata, con una vittoria (2-1 al Villa d’Oro), un pari (2-2 col Sassuolo "Verde) e una sconfitta (0-3 col Terre di Castelli).