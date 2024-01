Cecchetto va in onda con Radio Riccione

Domani, primo febbraio, giorno in cui aprì Radio Deejay, Claudio Cecchetto darà il via alle trasmissioni della sua seconda web radio: Riccione on air, di fatto già in onda su www.riccioneonair.it , dove tra musica e jingle pubblicitari si annuncia la prossima regolare programmazione. "Voglio che questa radio, presto disponibile anche tramite su app, sia riconoscibile in tutto il mondo _ commenta il talent scout ed ex candidato sindaco_. Accendendola tutti dovranno riconoscere questo brand internazionale, se la Romagna è la dance valley, Riccione è la sua capitale. Sarà in prevalenza musicale , poi vedremo se con l’amministrazione comunale ci metteremo d’accordo su altre cose".

Cecchetto quindi spiega che "con Riccione On Air, dove i dj, non i direttori, gli speaker e i programmatori saranno protagonisti, lanceremo il remode, nuovo genere musicale che nessuno al mondo sta facendo con successi degli anni Settanta, Ottanta, Novanta e anche Duemila, riattualizzati attraverso sonorità moderne, che la renderanno appetibile alle nuove generazioni. Per questa radio non immagino una postazione, ma piuttosto dei deejay di ieri e di oggi , che dai viale Ceccarini, Dante o Gramsci, nonché dai vari locali, o dalla spiaggia e dai ciringhuiti, proporranno due o tre ore di musica live". C’è dell’altro. Claudio Cecchetto ha in mente una terza emittente: si chiamerà Radio Moreno, da affidare a Moreno il Biondo, già prima del Festival di Sanliscio, in programma dal 3 al 8 giugno a Gatteo Mare, che quest’anno celebrerà i settant’anni del brano ‘Romagna mia’. Sarà una radio con musica popolare, non soltanto di liscio".

Nives Concolino