Il Papa celebra ‘La strada’ di Fellini: l’omaggio di Francesco al Maestro

Sarà il videomessaggio di Papa Francesco ad aprire le giornate di studi che giovedì e venerdì, celebreranno a Rimini l’anniversario dei 70 anni de La strada di Federico Fellini. L’annuncio arriva a pochi giorni dalla settima edizione della rassegna La Settima Arte - Cinema e Industria, organizzata da Confindustria Romagna e Università di Bologna-Dipartimento delle Arti con la collaborazione del Comune di Rimini e del Fellini Museum.

"Com’è noto – si legge in una nota di Confindustria – Papa Francesco è un grande estimatore di Fellini e del film La strada in modo particolare. Così, quando ha saputo del nostro convegno, ha voluto partecipare a modo suo ed è quindi davvero un onore per noi aprire queste due giornate dedicate ai 70 anni del film con un saluto di Papa Francesco, che ci racconta il suo personale rapporto con La strada".

Nel corso delle quattro giornate del festival (che si terrà da giovedì fino a domenica) sono in programma anteprime, proiezioni, masterclass, convegni, e premiazioni in diversi luoghi della città: dal Teatro Galli alla Cineteca, il cinemino nel palazzo del Fulgor, il Multiplex Le Befane, il teatro degli Atti e il cinema Tiberio. Verranno inoltre celebrati i 70 anni de La Strada di Federico Fellini che sarà al centro della due giorni di convegno dedicato a questo importante anniversario. Il via ufficiale il 2 maggio con l’Opening Night’ che avrà come protagonista l’imprenditore e fondatore di Yoox Federico Marchetti nell’incontro ‘Innovazione e sogno felliniano, cinema, moda e impresa’.

Assoluto protagonista dell’edizione 2024 sarà Carlo Verdone. All’attore e regista verrà consegnato il premio ad honorem Cinema e Industria. Verdone lo ritirerà nella serata di sabato, nel corso della cerimonia al Galli in cui saranno premiati anche Giampaolo Letta di Medusa film con il Premio alla Produzione, Andrea Romeo di I wonder pictures, premio alla distribuzione, Laura Muccino a cui verrà conferito il premio ai casting director, e infine Marco Spoletini per il montaggio. La giuria è presieduta da Pupi Avati.

Nel corso della kermesse, si terrà anche la presentazione di un documentario inedito di Ermanno Olmi su e con Valentino Rossi. Una meditazione sullo sport che il regista fece su richiesta di Dainese e di cui si erano perse le tracce, fino ad oggi. Nel corso del primo giorno si parlerà anche di giornalismo investigativo ricordando Andrea Purgatori.