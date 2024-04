A Maiolo la marcia contro l’allevamento

Una nuova marcia a Maiolo per tornare a puntare i riflettori sull’allevamento di polli di Fileni. Sabato il comitato ‘Per la Valmarecchia’ si mette in cammino. Attesi cittadini e attivisti non solo dalla Valmarecchia. Il corteo partirà alle 14 dalla località Cavallara, dove si sta realizzando lo stabilimento, e arriverà fino al municipio di Maiolo. Con la marcia il comitato vuole lanciare un nuovo appello alle istituzioni per fermare l’allevamento. "Senza la variante al piano dell’assetto idrogeologico del fiume Marecchia che il Comune ha presentato all’autorità di bacino, senza la variante al piano regolatore, l’allevamento non si poteva fare. Manifestiamo perché un Comune con meno di mille abitanti non dovrebbe avere il potere di stravolgere la valle, con decisioni non concertate con le altre amministrazioni e i cittadini".