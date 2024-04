A San Marino torna la game convention

Il prossimo fine settimana, da venerdì a domenica, al Kursaal, si svolgerà la 25esima edizione di San Marino Game Convention, manifestazione ludica dedicata al gioco da tavolo in genere, in particolare Board-wargame, Boardgame, Wargame e Astratti. "Gli appassionati di giochi da tavolo si riuniscono da molti anni per la San Marino Game Convention divenuta ormai appuntamento fisso per gli amanti di questo passatempo senza tempo – dice il segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati – Ringrazio di cuore l’associazione sammarinese giochi storici che organizza questo appuntamento in grado di richiamare ogni anno centinaia di persone". Simile per tradizione ad alcune famose manifestazioni che si svolgono da anni negli Stati Uniti, la convention è principalmente un’occasione di gioco rivolta a tutti coloro che amano la simulazione storica e i giochi storici in genere.