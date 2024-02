A San Marino vincono i Megara. Bertè seconda, rivolta sui social

Niente da fare per Loredana Bertè. Nonostante la standing ovation e nonostante si fosse presentata sul Titano da grande favorita. A vincere ‘Una voce per San Marino’ è la band spagnola Megara con il brano ‘11:11’. Saranno proprio i Megara a rappresentare San Marino al prossimo Eurovision song contest che si terrà dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö, in Svezia. Con buona pace della Bertè, che in Svezia ci sarebbe andata volentieri. "Così potrei rompere le scatole al mio ex marito Bjorn Borg" aveva detto la cantante che al festival sammarinese ha portato il brano ‘Pazza’, lo stesso presentato a Sanremo. La Bertè è arrivata seconda "per un soffio", come hanno sottolineato i conduttori Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto sul palco, con grande sorpresa nel momento della proclamazione del vincitore di tutta la platea del teatro Nuovo di Dogana. Al terzo posto i La Rua, decimi i Jalisse. L’esito del festival ha scatenato una vera e propria rivolta sui social, soprattutto su X. Al centro della delusione proprio la mancata vittoria della Bertè (e qualche problema tecnico durante la serata). "Lei seconda? Una vergogna" si legge in diversi commenti. Un fiume di post, e c’è anche chi ha hackerato le voci di San Marino e Borg su Wikipedia scrivendo, in calce alla definizione della piccola Repubblica, che "non porta la Bertè all’Eurovision". La cantante italiana ha affidato proprio ai social il suo pensiero, con la solita ironia. "Probabilmente nella giuria c’era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia. Sono contenta di essermi messa in gioco".

La giuria era composta da Clarissa Martinelli, John Vignola, Steve Lyon, Anna Bischi Graziani, con Celso Valli nel ruolo di presidente. Ospiti della serata Riccardo Cocciante e il Piccolo Coro dell’Antoniano ‘Mariele Ventre’, ad assistere alla finale c’erano anche Al Bano e Massimo Boldi. Il premio ’Miglior look’ assegnato dal San Marino Outlet Experience è stato vinto dai Jalisse. Loredana Bertè ha vinto il premio ‘Ogae Italy’ assegnato dal fan club eurovisivo italiano, ottenendo anche il premio della critica assegnato dalla stampa accreditata sammarinese e internazionale. Ai La Rua il premio ‘Febal’ per il brano più radiofonico assegnato da Radio San Marino. Ai Megara anche il premio ‘Ludovico Di Meo’ assegnato da San Marino Rtv al miglior artista emergente.