A San Valentino sboccia l’amore per la cultura

Ventiquattr’ore alla festa degli innamorati. Rimini, la città di Francesca, eroina dell’amore eterno celebrata da Dante, "festeggia San Valentino con varie iniziative all’insegna dell’arte e del romanticismo". Ad esempio, Visit Rimini propone "un tour dedicato all’amore con protagonisti due personaggi storici: Sigismondo e Isotta, un particolare tour guidato che termina con un piacevole aperitivo". E l’amministrazione cittadina fa sconti speciali alle coppie che nella giornata di domani vorranno visitare i Musei comunali: si entra "in due con un biglietto unico". Come si dimostra di essere innamorati? Niente di più facile: basta un’autodichiarazione. Infatti il ticket formula 1X2 vale "per tutte le coppie che si presentano alla biglietteria del Museo della Città, della Domus del Chirurgo, o del Fellini Museum, cioè Castello e Palazzo del Fulgor". E per un dolce relax pronta la moderna spa di Rimini Terme, "ottima per concedersi una dolce coccola", e le spa dei tanti alberghi e residence aperti. Molti dei quali propongono una "fuga d’amore" tra mare d’inverno e visite ai borghi medievali del vicino entroterra. E anche, naturalmente, "cena romantica a lume di candela".

Infatti, poiché non si vive di sola storia e cultura, tanti anche i menu speciali per l’occasione. I ristoranti "sono al quasi tutto esaurito", segnala il presidente Fipe Confcommercio Gaetano Callà, nonostante i rincari medi del 25 per cento segnalati da Federconsumatori, come del resto i classici cioccolatini a forma di cuore (il "picco" di vendite è atteso di vendite questa settimana, spiegano da Coop Alleanza 3.0) e i cofanetti regalo. La festa degli innamorati è al conto alla rovescia: anche i negozi di fiori sono pronti all’assalto di domani.

Tra le proposte per l’evento, quella della Sangiovesa di Santarcangelo, che presenta "una nuova carta e una figura specializzata in sala, Marius Agape: "I giovani sono aperti e ricettivi e per noi San Valentino, con i ragazzi che affolleranno La Sangiovesa, è un’opportunità. Troveranno una carta nuova, ma soprattutto un giovane professionista che abbiamo formato per accompagnare i clienti nella scelta di una bottiglia", dice Cristina Maggioli. E sempre a Santarcangelo domani prima edizione di ’Sviolinata’, che vedrà esibirsi, sui balconi e dalle finestre, 6 violinisti professionisti dalle 18 alle 20 per allietare passeggiate delle coppie. E poi ’San Valentino in Grotta’, domenica, con visite e brindisi finale. Weekend dedicato a San Valentino anche a Bellaria, con la Parata dell’amore nell’Isola, e le Poesie d’amore erranti.