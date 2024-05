A teatro arriva il Burlesque contro la violenza sulle donne

Torna in scena la casa del burlesque ’Cuore e Burlesque’ per un evento di solidarietà contro la violenza di genere. Sabato alle 21, al teatro CorTe di Coriano si esibiranno le allieve delle quattro sedi della prestigiosa accademia, che di dislocano tra Rimini, Riccione, Pesaro e Forlì. Sul palco donne di tutte le età e fisicità, si alterneranno in esibizioni di gruppo e soliste, presentando al pubblico un ampio ventaglio di diversità e originalità. Il gruppo sarà capitanato dalla performer di fama mondiale Freaky Candy, che condurrà anche la serata. Tema dello show sarà ’Alice in Burlesqueland’: un vero e proprio viaggio in un mondo fantastico naturalmente a tema burlesque. L’occasione sarà speciale, perché si farà anche beneficienza. "Ogni anno lo spettacolo di ‘Cuore e Burlesque’ veicola un messaggio di solidarietà attraverso l’arte del burlesque – dice Freaky Candy –. Quest’anno abbiamo scelto di donare, la parte dei ricavi di questa serata di sabato, al centro antiviolenza di Rimini ‘Rompi il silenzio’. E’ uno show creato dalle donne per le donne, a sostegno di tutte le sopravvissute alla violenza di genere". I biglietti sono già in vendita sul circuito Liveticket. Per info e prevendite: 329.9461660.

Rita Celli