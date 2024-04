Abbordano tre giovani in auto poi strappano loro le collane d’oro

Un sabato sera come tanti, che per tre ragazzi si è però trasformato in un incubo quando lungo la loro strada sono incappati in una coppia di transessuali peruviane specializzata nei furti con destrezza. Le due sudamericane non hanno esitato un attimo a prenderli di mira, strappando una collana d’oro dal collo di uno di loro. E’ accaduto durante il fine settimana in viale Regina Margherita quando il trio di giovanissimi è stato abbordato dalle viados mentre la loro automobile si trovava ferma sul lato della carreggiata. All’improvviso, da dietro l’angolo, sono comparse le due sudamericane che, rapidissime, hanno aperto la portiera e si sono infilate nell’abitacolo. Qui, stando a quanto riferito in seguito dalle vittime, una delle trans si sarebbe seduta sulle gambe del ragazzo alla guida, mentre l’altra ha cominciato a chiacchierare con i passeggeri.

A ritrovarsi all’improvviso senza la collanina è stato il conducente dell’auto. La transessuale si è impossessata della catena ed è scappata a piedi lungo viale Regina Margherita, subito imitato dalla complice che a sua volta ha fatto perdere le proprie tracce. I derubati hanno quindi richiesto l’intervento della Questura e sul posto sono accorse immediatamente due Volanti. Gli agenti della polizia di Stato hanno fatto scattare le ricerche, perlustrando da cima a fondo viale Regina Margherita e le strade limitrofe. Le ricerche hanno dato i loro frutti, perché dopo un po’ i poliziotti si sono imbattuti nella presunta autrice dello strappo, riconosciuta dai ragazzi. Non è stato possibile ritrovare la refurtiva, né la complice che avrebbe preso parte insieme a lei al colpo. La peruviana è stata denunciata per rapina impropria in concorso.