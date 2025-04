Acqua sicura, un incontro a Borgo

Acqua sicura per tutti. È questo l’obiettivo del nuovo progetto Ren4water Box che sarà presentato mercoledì prossimo, alle 16, al Centro comunitario Don Bosco della parrocchia di Borgo Maggiore, per iniziativa dell’Associazione Carità senza Confini.

Si tratta della prima mini-serie del Water-Box per pastorizzare e rendere sicura l’acqua in quei contesti vulnerabili che ne sono privi, perché le risorse idriche sono scarse o compromesse da contaminazioni e da inquinamento delle falde.

Il progetto in pratica usa le energie rinnovabili proprio per pastorizzare l’acqua e renderla fruibile. A San Marino, quindi, si realizza il primo evento di presentazione di questo progetto tanto atteso da molte Associazioni che svolgono attività di solidarietà presso Paesi in via di sviluppo.

L’incontro ha l’obiettivo di incoraggiare la sensibilità collettiva per i bisogni urgenti di queste popolazioni e la diffusione di tecnologie innovative, via di sviluppo.