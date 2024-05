Addio a Filanti, presidente di Globo

Santarcangelo e il mondo delle cooperative piangono la morte di Gualtiero Filanti, spentosi a 71 anni nei giorni scorsi. Sono tante le persone che lo ricordano, a partire dai soci della Globo autotrasporti: "Era il presidente della nostra cooperativa. Con lui abbiamo vissuto e condiviso le soddisfazioni, le difficoltà, i momenti positivi così come quelli difficili che inevitabilmente hanno caratterizzato le imprese, in particolare in questi ultimi tempi. Lo ricorderemo come persona seria e responsabile, intelligente e perspicace. Orgoglioso del suo lavoro, per quanto aveva costruito personalmente con la collaborazione della sua famiglia, orgoglioso della cooperativa di cui è stato presidente negli ultim dieci anni". Filanti se ne è andato venerdì 24 maggio, "l’ultimo giorno del suo mandato da presidente. E il giorno dopo, proprio nel suo ricordo, si è tenuta la programmata assemblea dei soci per il rinnovo degli organo amministrativi".

Anche Legacoop si unisce al lutto con un messaggio del presidente Paolo Lucchi: "Filanti era conosciutissimo per la sua competenza, la sua conoscenza del settore, il coraggio e la capacità di fare squadra. È stato uno dei protagonisti della crescita della Globo, impresa che ha da poco festeggiato mezzo secolo di attività ed è oggi indiscussa protagonista del trasporto di merci in conto terzi, con clienti sull’intero territorio nazionale. Filanti ha fornito un contributo fondamentale alla crescita non solo della sua impresa, ma di tutto il movimento cooperativo. Alla moglie Carla, ai figli Omar e Marco e a tutti gli altri famigliari le più sincere condoglianze".