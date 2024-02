Agli arresti domiciliari l’avvocato accusato di maltrattare la moglie

Era nell’aria la decisione del gip nell’accordare all’avvocato 46enne denunciato nei giorni scorsi per maltrattamenti gli arresti domiciliari. Il professionista, che si trovava ancora ai ’Casetti’, aveva sostenuto giovedì l’interrogatorio di garanzia dopo essere stato arrestato dai carabinieri perché accusato di avere maltrattato con schiaffi, spintoni e offese la propria moglie. Il 46enne, difeso dal collega Arturo Caiazzo del foro di Napoli, era stato trasferito in carcere per esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, ma per lui la difesa aveva poi chiesto il ridimensionamento della misura cautelare negli arresti domiciliari. Questo il punto ribadito anche all’interrogatorio di garanzia all’esito del quale ieri è arrivata la decisione del gip, che ha accordato all’indagato i domiciliari.

Al professionista 46enne sono addebitati diversi episodi di violenza, fisica ma anche verbale, nei confronti della moglie. Contestazioni ora al vaglio della Procura, dopo che le prime segnalazione sui presunti maltrattamenti sono partite dai vicini della coppia, che vedevano spesso la vittima in un forte stato di prostrazione dopo gli accesi litigi con il 46enne avvocato.