Agricoltori in piazza a Santarcangelo

Il mondo dell’agricoltura torna in piazza il Primo maggio. La Cia Romagna promuove il tradizionale appuntamento a Santarcangelo, dove oggi dalle 9.30 alle 17 gli agricoltori saranno protagonisti con i loro prodotti, i veicoli, musica, giochi per i più piccoli e ciambella e vino per tutti. Per Cia Romagna l’evento clementino è un appuntamento importante per ricordare il valore del Primo maggio, del lavoro in generale e di quello agricolo in particolare. La giornata partirà con il corteo degli agricoltori sui loro trattori, poi i saluti istituzioni. Fin dal mattino in piazza Ganganelli sarà festa con la musica del duo Emisurela, il Ludobus e il mercatino degli agricoltori locali con i sapori della nostra terra. Alle 13 tutti a pranzo nelle tavolate in piazza.