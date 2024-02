"Aiutare l’altro, un dono di vita"

Si celebra domani la 46° edizione della Giornata nazionale della vita. Per ricordarla il vescovo Nicolò Anselmi ha realizzato un videomessaggio che sarà trasmesso su IcaroTv alle 19.15 e alle 20.15 di oggi e successivamente su IcaroPlay. Nelle parrocchie della Diocesi si potrà trovare l’inserto speciale "La forza della vita ci sorprende" realizzato per l’occasione dal quotidiano Avvenire. "Lasciamoci sorprendere dalla forza della vita, a partire da quella dei bimbi appena nati e dei più piccoli in generale - è il messaggio del vescovo di Rimini - . Visitare un reparto di ostetricia in ospedale, un asilo nido o una scuola materna è fonte di gioia che ci sorprende d ha una forza incredibile. Lo stesso entusiasmante vigore che dona vedere nipoti e figli che stanno vicino agli anziani o aiutano gli ammalati o sono a fianco di persone disabili: anche nella nostra Diocesi mi è già capitato più volte di assistere a queste situazioni con giovani impegnati in queste attività: da certe relazioni di amore e di servizio si vede la forza esplosiva della vita e dell’amore, in grado di sbalordirci. Sarebbe bello celebrare questa Giornata intorno a bambini, malati e sofferenti. In occasione di questa festa vorrei rivolgere un pensiero a chi sta perdendo il senso della vita e la gioia di vivere. Aiutare altre persone a riscoprire la gioia della vita, dona vita anche a noi".