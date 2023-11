Al mare d’inverno . Boom di prenotazioni. Il miracolo del ponte dell’Immacolata

Dopo l’inizio del Capodanno più lungo del mondo con l’accensione delle luminarie, "Rimini si avvia – assicurano dal Comune – a un ponte dell’Immacolata da tutto esaurito". Con circa 400 hotel aperti e "il traino degli eventi, tra concerti, appuntamenti in Fiera e al Palacongressi, presepi di sabbia e una città illuminata a festa". "Il calendario favorevole, che quest’anno vedrà l’8 dicembre cadere di venerdì – osserva in una nota Palazzo Garampi – e il mese che prende avvio con eventi importanti come il raduno di Comunione e liberazione e la conferenza nazionale di Rinnovamento nello Spirito, Ginnastica in festa e il concerto di Laura Pausini – che porterà il suo tour all’Rds Stadium di Rimini l’8 e 9 dicembre – fanno volare le prenotazioni negli hotel".

Si parte con Comunione e liberazione alla Fiera: oltre 12mila presenze dal 4 al 6 dicembre. A seguire sarà l’edizione invernale di Ginnastica in festa, che si svolgerà dal 7 al 10 dicembre e sempre alla Fiera. Si prevedono oltre 8mila atleti in competizione e oltre 20mila presenze totali sui tre giorni, considerando anche famigliari, accompagnatori, giudici. Ma l’evento, che coniuga attività agonistica e intrattenimento, richiama ogni anno anche numerosi curiosi ed appassionati che scopriranno la città addobbata a festa e approfitteranno del ricco programma del Capodanno più lungo del mondo. Infine, chiude il weekend la 47esima conferenza nazionale degli animatori di Rinnovamento nello Spirito: è in programma dall’8 al 10 dicembre al Palacongressi, in quei gionrni sono previste oltre 4milapresenze.

Ma non si vedranno a Rimini solo gruppi del turismo ’organizzato’ nel lungo ponte dell’Immacolata. "Non mancheranno neppure i turisti individuali – commenta la neo direttrice di Visit Rimini Coralie Delaubert – che consente un lungo weekend di tre giorni. Oltre alle presenze per i grandi eventi ospitati da Fiera e Palacongressi, sono molti i turisti e le famiglie che arriveranno a Rimini per quel fine settimana. E le prenotazioni negli alberghi segnano già delle performance decisamente migliori rispetto allo stesso periodo del 2022, tanto che si prevede di raggiungere ottimi livelli di occupazione per il ponte dell’8 dicembre: camere quasi già al completo nelle circa 400 strutture complessive aperte". Inoltre, "dal lancio del programma del Capodanno e grazie alle attività di promozione avviate, VisitRimini sta ricevendo già molte richieste anche per San Silvestro, anche per le visite guidate organizzate da VisitRimini che stanno registrando grande interesse di pubblico. È un trend particolarmente positivo, che annuncia un Capodanno col botto, con tante prenotazioni di 3 e 4 giorni già confermate".

"Un viatico incoraggiante – afferma il sindaco Jamil Sadegholvaad – per un mese che ci aspettiamo super dal punto di vista turistico e dell’ospitalità, sia per la qualità e la quantità degli eventi, sia per i servizi dell’intera città per tutto il periodo natalizio e di inizio anno".

Mario Gradara