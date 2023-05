Al Mèni al fianco degli alluvionati Il circo dei sapori per la Romagna

Il circo dei sapori di Al Mèni è pronto a tornare in piazzale Fellini, il 17 e 18 giugno. L’evento ideato da Massimo Bottura quest’anno festeggia il suo decennale portando con sé le eccellenze del territorio, dagli chef fino ai vignaioli, dai contadini agli artigiani. Venti i talenti della cucina, fra cooking show e piatti stellati, che si daranno appuntamento sotto il tendone. Ma la festa del gusto sarà anche fuori dal tendone che ricorda i sogni felliniani. Tutto attorno speciali punti street food gourmet incontreranno laboratori, contadini, pescatori e vignaioli per un salone a cielo aperto dedicato al cibo in tutte le sue forme. E non poteva mancare il pic nic ‘stellato’ nel giardino del Grand Hotel.

Quest’anno c’è una particolarità. In un mondo di chef che troppo spesso parla la maschile, la manifestazione ha deciso di avere tra i giovani talenti una maggioranza femminile. Sono tredici le cheffes in arrivo da tutto il mondo. Un elevato tasso di personalità e sensibilità culinaria tutta al femminile per gli attesi cooking show. A completare il quadro dipinto attorno a piazzale Fellini ci saranno, fra la fontana dei Quattro Cavalli e il Grand Hotel, il mercato con i prodotti della regione che conta il maggior numero di Dop e Igp al mondo. Mentre gli artigiani di Matrioska esporranno il meglio della loro produzione, fra alto artigianato e oggetti di design. Al Mèni avrà una attenzione particolare a quanto accaduto nelle zone alluvionate. E’ con il sostegno ai prodotti di queste terre e alle aziende che le producono e che stanno vivendo momenti drammatici che la manifestazione manifesta la sua vicinanza alle zone colpite dall’alluvione.

Aspettando Al Mèni, i cuochi stellati della Romagna si ritroveranno martedì al Rockisland alle 20,30, per una cena-evento il cui ricavato sarà devoluto alle persone colpite dall’alluvione.