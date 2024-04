Al Palacongressi si sperimentano le pause attive

Pause attive durante il congresso. Al convegno che si svolgerà a Riccione da oggi a venerdì al palacongressi, il XLVIII Congresso nazionale della Associazione Italiana di Epidemiologia (Aie), partecipa come partner dell’Azienda Usl della Romagna anche l’Università di Bologna - Dipartimento di scienze della qualità della vita di Rimini, con la proposta di sperimentare all’interno del congresso le pause attive. Si tratta di brevi sessioni di movimento di 5-10 minuti che coinvolgono sistematicamente i presenti. L’esperienza è stata avviata da Ausl e Università nelle scuole coinvolgendo insegnanti e studenti durante l’orario scolastico. Inoltre sarà coinvolto nel convegno anche l’alberghiero Malatesta nell’offrire cocktail di benvenuto nella giornata odierna. In regione la rete delle scuole che ‘Promuovono salute’ si è formata a novembre 2022 e oggi conta 203 istituti, di cui 54 si trovano in Romagna.