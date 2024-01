Al parco del Gelso arrivano le telecamere

Sarà di 80mila euro su 100mila (calcolatrice alla mano si parla dell’80% del costo totale) il monte di risorse che la Regione Emilia-Romagna ha annunciato di mettere a disposizione del Comune di Bellaria-Igea Marina per il progetto "Gelso: il parco in cui vivo! Progetto di sicurezza diffusa del quartiere del Gelso a Bellaria-Igea Marina".

Questo quanto annunciato da viale Aldo Moro di Bologna per sostenere i progetti di sicurezza e legalità nei comuni da Piacenza a Rimini e che coinvolge quindi anche quello di Bellaria. Un progetto finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata nel parco del Gelso di Igea Marina, interessato da fenomeni di disordine urbano e piccoli vandalismi a cui fare fronte.

In particolare, il progetto finanziato dalla Regione prevede l’installazione di telecamere di videosorveglianza che andranno ad integrare l’impianto comunale di videoprotezione. Non solo. Il progetto prevede anche il potenziamento della pubblica illuminazione, la realizzazione di un campo da playground polivalente negli spazi del parco del Gelso e la risistemazione e ammodernamento degli arredi dell’area urbana.

Il complessivo intervento di prevenzione ambientale sarà accompagnato poi dall’azione di educativa di strada indirizzata alle aggregazioni giovanili che frequentano il quartiere, da iniziative culturali e di sensibilizzazione nel parco del Gelso, estese anche ad approfondimenti in materia di

sicurezza urbana.

Il costo totale del progetto appunto è di 100.000 euro e la Regione assicura un contributo di: 80.000 euro, destinati a implementare la sicurezza di quello che è la più importante area naturale attrezzata del territorio e delle zone limitrofe. Con la sua stensione di 214.710 mq e per la sua posizione centrale che occupa, il parco del Gelso costituisce il polmone verde della città ed è un richiamo costante per crescenti flussi di turisti. Anche per questo la Regione Emilia-Romagna ha creduto fortemente nell’importanza di finanziare il progetto per rendere l’area più sicura.