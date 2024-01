Al Peter Pan le atmosfere di Miami e Ibiza

A febbraio entra nel vivo la programmazione del Peter Pan di Misano Adriatico, con la ‘Vida loca’ ogni sabato sera e diversi format e special guest che si alterneranno il venerdì. Proprio venerdì prossimo è in programma il primo Clorophilla di quest’anno con Fabrizio Minuz, Mappa, Botteghi e Tanja Monies; con scenografie a tema e animazione che cambiano e si succedono di continuo, e una colonna sonora tech-house, ecco uno spettacolo unico nel suo genere e che si richiama alle atmosfere di Ibiza e Miami. Venerdì 9 sarà il turno del party 90 Wonderland, il 16 di Power of love in modalità Carnival edition, il 23 ospite speciale dj Ralf.