Al volante e con patente sospesa

Ubriaco e con la patente sospesa: al giovane automobilista fermato dalla polizia locale di Rimini tra venerdì e sabato non è rimasto altro da fare che tentare la fuga dal posto di blocco. Non solo: messo alle strette, il conducente ha provato a giocarsi la carta della disperazione, scambiandosi di posto con il passeggero che si trovava sul sedile accanto al suo. Gli è andata male, perché gli agenti della squadra giuziaria in servizio in via Tripoli durante il fine settimana lo hanno inseguito fino a piazza Marvelli e poi sottoposto all’etiolometro, che ha riportato un valore di 1,33 grammi per litro. Per lui è scattata la denuncia che si è aggiunta a quella per essersi messo al volante senza patente: quest’ultima infatti gli era stata sospesa a novembre sempre per guida in stato di ebbrezza. È solo uno dei tanti controlli svolti dagli agenti fra via Mantova, via Tripoli e via Giordano Bruno, in cui sono stati fermati e sottoposti all’alcoltest circa una dozzina di veicoli. Tra questi 5 sono stati sanzionati con il ritiro immediato della patente di guida, la decurtazione di 10 punti dalla patente e la denuncia a piede libero. Nella rete del nucleo di sicurezza urbana della polizia locale è finito anche uno spacciatore di 24 anni, pizzicato con otto dosi di eroina e un bilancino di precisione mentre era impegnato in una trattativa con un cliente a Miramare.