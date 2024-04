Alcol ai minori. Scatta la multa per il locale

Oltre 700 persone identificate, 126 veicoli controllati, 5 persone denunciate e una arrestata. È il bilancio del weekend di Pasqua ha visto impegnati gli agenti della Questura. Ilpersonale della Polizia Ferroviaria ha identificato oltre 300 persone e controllato decine di bagagli. Episodio a lieto fine nel tardo pomeriggio di domenica quando una mamma, scesa per pochi istanti da un convoglio in sosta nella stazione, non è riuscita a risalire in tempo a bordo, dove era rimasta la figlia di 8 anni. La Polifer ha fornito assistenza alla mamma in preda al panico e ha rintracciaro. Nel mirino della polizia di Stato anche il titolare di un bar, che è stato multato per aver somministrato alcol ai minorenni.