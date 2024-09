Alex Martelli, Vivere Riccione a passo di danza

Uscirà domani in edicola con il Resto del Carlino l’inserto ‘Vivere Riccione’. Su questo numero ampio spazio viene dato al turismo sportivo e ai giovani riccionesi che si fanno onore all’estero, dagli Stati Uniti al Pakistan fino a Vienna, dove si aprono nuovi orizzonti. In primo piano la fascinosa Carlotta Montanari che a Los Angeles, dove si è trasferita sedici anni fa dopo alcune esperienze televisive per Rai e Mediaset come conduttrice, ha fuso la sua carriera di attrice e produttrice di film a quella di addestratrice di cavalli. Una doppia passione trasformata in lavoro e che, abbinata all’arte con tocco glamour, contribuisce ad affermarla nei due settori sempre più. Complici i suoi cavalli e il marchio ‘Four legs on set’ (quattro zampe sul set) con i quali opera per il mondo della pubblicità e dei film, tanto da diventare come attività fenomeno hollywoodiano. Di recente ha lavorato sul nuovo spot pubblicitario della Nfl (National Football League) prodotto da Amazon, che sul set ha coinvolto un centinaio di persone e il suo stallone bianco. Sempre in merito ai riccionesi che spiccano il volo all’estero, ‘Vivere Riccione’ dedica ampio spazio alla storia di Alex Martelli, ballerino di danza classica, formatosi all’Accademia di danza Antonella Bartolacci. Attualmente con il suo talento si fa strada sul palcoscenico a Vienna. Sarà lui a raccontare le tappe della sua carriera che l’hanno condotto fino in Austria.

Nuovi orizzonti e investimenti per la pasticceria Tommasini, prossima ad approdare all’estero, nello specifico a Islamabad in Pakistan. Qui il primo ottobre l’azienda si amplierà con l’apertura di un’altro negozio. Si torna a parlare quindi del turismo sportivo che pian piano in questo periodo prende il posto del balneare, e delle presenze dei Bike Hotels, 100mila tra primavera e autunno. Anche l’attività congressuale riprende quota in questi giorni, denso il calendario del palazzo dei congressi. Da non perdere infine l’intervista alla scrittrice Marcella Marri autrice del libro Arnà, dedicato alla famiglia Cesarini.

Nives Concolino