Alla Mec3 servono ingegneri e agenti

Da quarant’anni è un’eccellenza, conosciuta in tutto il mondo per la capacità di anticipare i trend del mercato. Parliamo di Mec3, l’azienda di San Clemente leader nella produzione di ingredienti per la gelateria e la pasticceria artigianale e presente in oltre 150 paesi, attraverso una rete capillare di agenti e distributori. Le posizioni vacanti vengono periodicamente pubblicate sul sito e sul profilo LinkedIn del gruppo Casa Optima, di cui Mec3 fa parte insieme ad altri brand. Tra le offerte attualmente presenti sul sito https://www.casaoptima.com/it/lavora-con-noi segnaliamo la ricerca di ingegneri gestionali e agenti per l’estero. "Siamo alla ricerca costante di nuove risorse da inserire nei vari team – spiega Luca Matteucci, responsabile risorse umane del gruppo – In un mercato del lavoro che è molto cambiato, rendendo sempre più complesso trovare profili rispondenti alle nostre necessità, siamo sempre aperti a nuove iniziative, come i Career days (cinque in diverse città italiane nel 2024), che ci permettono di incontrare studenti e neolaureati dalla formazione eterogenea".

Perché un giovane dovrebbe scegliere di lavorare con voi? "Offriamo l’opportunità di crescere e migliorarsi in un ambiente stimolante e dinamico. Nel nostro gruppo investiamo nelle persone, offrendo programmi di formazione e sviluppo su misura che permettano a ciascuno il raggiungimento del pieno potenziale. Lavorare con noi significa far parte di un team globale che promuove la collaborazione e l’apertura mentale, offrendo l’opportunità di imparare da colleghi provenienti da tutto il mondo. Non esiste un candidato ideale, perché ogni selezione ha requisiti diversi. Al di là delle conoscenze specifiche di ogni ruolo, è necessario saper capire quali ‘muscoli’ usare a seconda delle situazioni da affrontare e possedere una buona capacità di ragionamento, per districarsi tra le sfide che possono presentarsi".