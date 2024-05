Allarme dei residenti: "Intrusi all’ex Buzzi". L’impegno di Alleanza civica per la fabbrica

Il presente e il futuro dell’ex fabbrica Buzzi al centro della campagna elettorale di Santarcangelo. Continuano i problemi di ordine pubblico, come segnalano i residenti tramite il portavoce Piero Ricci: "Di notte dalla Buzzi si sentono rumori strani e l’abbaiare di cani. Chiediamo alle forze dell’ordine e al Comune di verificare e intervenire, e anche di illuminare l’ex fabbrica per dare più sicurezza".

Sul futuro dell’ex cementificio interviene Barnaba Borghini. Secondo il candidato di Alleanza civica "la cessione della fabbrica da parte della Buzzi al Comune, a titolo gratuito, ha tutte le caratteristiche della grande occasione". Ma "si dovrà procedere con i piedi di piombo, verificare lo stato in cui la struttura verrà consegnata al comune, i costi, la ricaduta sul territorio". Il terreno, è stato detto, verrà consegnato già bonificato, "ma non è dato sapere quale sia il livello di bonifica dei terreni e delle strutture concordato. E "non è chiaro perché la proprietà consegni al Comune di Santarcangelo un’area edificabile con aggiunta di esborso economico, e non proceda essa stesso all’investimento". Inoltre i costi per la rigenerazione "rischiano di impegnare il bilancio del Comune per gli anni a venire. Se vinceremo noi, valuteremo attentamente tutte le opere necessarie prima di procedere".