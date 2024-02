Allarme spese condominiali. I pagamenti sono fuori regola per almeno il 40% dei riminesi

Quasi un riminese su due non paga regolarmente le rate condominiali, a confermarlo è Andrea Bracaglia, avvocato, amministratore condominiale, nonché presidente di Anaci Rimini, la più grande associazione a livello nazionale che raggruppa oltre 7mila amministratori condominiali e immobiliari. Bracaglia fa il punto su diritti e doveri dei condòmini, ma offre spunti anche sulle incertezze che coinvolgono una professione relativamente giovane come quella dell’amministratore condominiale. Un quadro allarmante, insomma, che restituisce a Rimini cifre comunque inferiori di quelle registrate altrove.

Pagamenti fuori regola, i riminesi riescono a saldare le rate condominiali in tempo?

"Anche a Rimini c’è una morosità fisiologica. I numeri ci parlano di circa un 40% di riminesi che faticano o non riescono a pagare in tempo le spese condominiali"

A quanto ammontano le morosità?

"Si parte dai 2,5mila euro fino ad arrivare ai 20mila euro in caso di lavori e opere straordinarie".

Dove si verificano?

"Dove ci sono impianti centralizzati di riscaldamento e di acqua è richiesto un pronto intervento dell’amministratore con azioni legali per il recupero dei crediti".

Gli incentivi statali per il restauro dei condomini, contribuiscono a un aumento delle morosità?

"Sì, il Superbonus ha amplificato il problema e le difficoltà legate alla riscossione dei crediti condominiali".

In quanti casi si passa alle vie legali?

"Circa dieci condòmini su cento necessitano l’intervento del legale".

La casa è importante e anche chi la gestisce.

"Come Anaci puntiamo sulla formazione degli amministratori affinché si accorgano in tempo delle difficoltà, collaboriamo con le assicurazioni che consentono di limitare il rischio del credito, ciò perché le compagnie corrispondono l’importo non pagato delle rate".

Denunce legali verso gli amministratori?

"So che tanti amministratori non qualificati o non associati ad associazioni come la nostra ricevono denunce".

Quanti condomini gestisce un amministratore?

"Un amministratore strutturato con uno studio efficiente a Rimini gestisce mediamente dai 70 ai 150 condomini".

In quanti siete a Rimini?

"A Rimini ci sono oltre 30 amministratori iscritti ad Anaci".

Andrea G. Cammarata