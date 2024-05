Allarme sulla Marecchiese: "Quegli agenti della municipale appostati vicino all’autovelox"

Non li chiama agguati ma ’appostamenti’ dei vigili sulla Marecchiese. La denuncia è del consigliere del Partito 3V Matteo Angelini. Che ne chiede conto a sindaco e giunta. "Percorrendo via Marecchiese in uscita da Villa Verucchio direzione Rimini – afferma il consiliere – superata Scm ed Hiteco, fatta la rotonda si entra a Corpolò. Avvicinandosi all’ingresso del paese sulla destra si trova un condominio lilla, qui sotto è presente una colonnina arancione che funge da dissuasore della velocità. Da mesi la polizia locale effettua appostamenti parcheggiandosi con il veicolo all’interno del vialetto dell’abitazione dopo il condominio Lilla". Angelini segnala che prima di presentare l’interrogazione a riguardo, ha "chiesto anche informazioni alla consigliera Guaitoli che è residente e conosce sicuramente meglio di me le dinamiche e le motivazioni che portano a questi appostamenti con queste modalità". "A fronte però di numerose segnalazioni da parte dei miei concittadini verucchiesi – continua – e anche colleghi di lavoro, chiedo informazioni aggiuntive facendo notare come quella strada sia percorsa quotidianamente da centinaia di lavoratori che rischiano di essere tassati ripetutamente visto che il tratto prevede un limite di velocità di 50 orari. E visto che basta essere leggermente distratti, arrivare ai 56km/h per ricevere un verbale da 50 euro. Inoltre è vero che è presente idonea segnaletica ma risulta impossibile vedere l’appostamento se non nel momento in cui vi si passa davanti proprio perché il veicolo della polizia risulta ben nascosto all’interno del vialetto dell’abitazione di cui sopra". Ciò sostenuto Angelini chiede: quanti appostamenti di questo tipo e con queste modalità sono stati effettuati da settembre 2023 ad oggi in quel punto preciso? Quanti verbali sono stati elevati per violazioni comprese tra i 56km/h ed i 60km/h? Quanti verbali totali e per quale importo totale sono stati elevati da settembre a oggi? Come vengono reinvestiti i fondi incassati con i verbali derivanti da questi appostamenti? Qual’è la situazione attuale a Corpolo’ per la sicurezza stradale? Esiste una situazione reale di pericolo che comporti questo tipo di attività persistenti da parte della polizia?"