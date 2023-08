Alle Giornate Medioevali in 30mila invadono il centro

Le Giornate Medioevali fanno ancora una volta il pienone. In aumento rispetto allo scorso anno i numeri dei visitatori nelle quattro giornate dell’evento: sono state ben 30.702 le persone che hanno raggiunto i parcheggi del centro storico". Da giovedì a domenica sc sono stati inoltre registrati 18.611 passaggi totali del servizio funivia. Questa edizione, dedicata al 1463, ha regalato a tutti un’esperienza coinvolgente, con 355 repliche e spettacoli nelle quattro giornate, trasformando l’intero centro storico in un palcoscenico a cielo aperto su cui si sono alternati 350 fra rievocatori ed artisti, giullari, sputafuoco, falconieri, musici, sbandieratori, danzatrici e trampolieri. "I dati ci confermano – dice il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – l’apprezzamento di turisti e sammarinesi per un evento che anno dopo anno sa migliorarsi e rinnovarsi. San Marino e il suo centro storico Patrimonio dell’umanità Unesco sono il set ideale per gli spettacoli di rievocazione storica.