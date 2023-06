Alluvionata, niente scritto. E lei fa denuncia

Victoria, 19 anni, di San Mauro Pascoli è l’unica studentessa della sua classe a indirizzo grafico pubblicitario dell’Istituto Einaudi di Viserba di Rimini a non potere sostenere le due prove scritte dell’Esame di maturità. Il tutto perchè San Mauro Pascoli è fra l’elenco dei Comuni alluvionati.

Allora ieri e oggi niente prove scritte?

"No. Ho dovuto rispettare, anche se a malincuore, l’ordinanza del ministroi".

Contenta?

"Assolutamente no. Io avrei dovuto avere la possibilità di scegliere e avrei voluto fare anche le prove scritte per le quali mi ero preparata tutto l’anno".

Si sente penalizzata?

"Sì, soprattutto per la seconda prova scritta che riguarda il mio indirizzo di grafica pubblicitaria. E’ la mia materia preferita e vederla ridotta a una interrogazione di dieci minuti potrebbe sminuire le mie capacità".

Cosa le hanno detto i professori?

"E’ un fatto che colpisce entrambi: studenti e professori perchè hanno dovuto adattarsi nella mia classe solo per me, mentre in tutto l’istituto siamo una decina".

E’ vero che ha presentato un esposto ai carabinieri di San Mauro Pascoli?

"Sì. Non l’ho fatto contro nessuno, ma solo per avere spiegazioni sulla incresciosa vicenda che colpisce alcuni di noi studenti romagnoli. Desidero spiegazioni sui tutto questo perchè non ho avuto danni dall’alluvione. Non si può fare di tutta l’erba un fascio. Capisco l’ordinanza del ministro Valditara, ma ogni caso andava trattato a sé. Non chiedo punizioni o provvedimenti contro la scuola dove mi sono trovata sempre molto bene. Io mi rimetto alle disposizioni, ma chiedo di essere dotata di tutta la documentazione ministeriale eo statale prevista".

Come ha passato a casa la mattinata mentre i suoi 13 compagni di classe facevano la prova scritta?

"Entusiasta per loro. Ho aspettato che finissero la prova e poi ci sentiamo sentiti al telefono. E oggi farò la stessa cosa".

Ermanno Pasolini