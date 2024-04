Angelini: "La censura non è tollerabile"

L’omaggio a Giacomo Matteotti nel centenario del suo barbaro assassinio, la lettura del monologo censurato di Antonio Scurati, la poster art lungo le strade del corteo per mantenere viva la memoria della resistenza. Riccione ha festeggiato il 25 aprile con tanta gente che ha scelto di partecipare, di esserci, di onorare la Liberazione del nazifascismo. "La censura è da sempre uno degli strumenti tipici dei regimi totalitari, compreso il fascismo. La censura non è tollerabile", ha detto la sindaca Daniela Angelini prima di leggere il monologo di Antonio Scurati.

Anche Misano ha celebrato la memoria della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Nel suo discorso il sindaco Fabrizio Piccioni ha ricordato: "Allora, senza distinzione, cattolici, comunisti, socialisti e liberali, combatterono fianco a fianco prima per liberare il paese, poi per garantire un governo democratico che affermasse uguali diritti e opportunità a tutti. Per questo, oggi, alla luce di quello che sta accadendo nel mondo, è ancora più importante ricordare gli effetti nefasti della guerra".