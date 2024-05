Angelo Pucci Grossi ci riprova

Angelo Pucci Grossi è pronto per affrontare il terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, ambientato sui fondi del Rally Adriatico, nel cuore delle Marche. Il pilota riminese riprende il volante dopo aver archiviato il precedente appuntamento di campionato, il Rally della Val d’Orcia, in nona posizione assoluta, settimo nella classifica Cirt, ed aggiudicandosi il primato tra gli Under 25 e nell’Mrf Rally Trophy Italia. Affiancato da Francesco Cardinali, il portacolori di Scuderia Malatesta torna a cercare crescita agonistica con la Skoda Fabia Rally2 Evo di By Bianchi Rally Team. Dopo prove libere, Qualifying Stage e shakedown di ieri, oggi a prendersi la scena saranno le tre prove speciali "Dei Laghi", "Colli del Verdicchio" e "Colognola", ripetute per tre volte fino al raggiungimento di 73 km. L’arrivo è previsto per le 18, in piazza Vittorio Emanuele a Cingoli.