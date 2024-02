Anziani nel mirino dei truffatori: arriva il vademecum

Attenti alle truffe": un monito chiaro, semplice e diretto dà il nome al pieghevole realizzato dalla prefettura di Rimini in collaborazione con la questura e i comandi provinciali delle altre forze dell’ordine. Obiettivo: aiutare in modo concreto le persone anziane a prevenire le truffe di cui spesso sono vittime. Il depliant, che si può conservare, portare in borsa e comunque consultare più volte e a più riprese, è stato per questo ritenuto il mezzo migliore di diffusione dei consigli antitruffa, e per questo è stato inviato agli uffici pubblici, alla diocesi, all’azienda sanitaria e agli enti locali del territorio, alle associazioni di categoria e sindacali, perché sia distribuito il più capillarmente possibile nelle parrocchie, negli ambulatori e negli ospedali, e nelle sedi degli altri soggetti pubblici e privati coinvolti. Tra i consigli c’è quello di non condividere mai informazioni personali o sulla propria situazione finanziaria, in particolare con estranei. Il depliant, in quest’ottica, sarà utile anche a parenti, amici e persone comunque coinvolte nella vita della persona anziana.