Anziano caduto in casa salvato dalla polizia locale

La squadra della polizia locale bellariese, con l’aiuto dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, nei giorni scorsi è riuscita a rintracciare e soccorrere un anziano che era irreperibile telefonicamante da giorni. Giunto sul posto e recuperata una copia delle chiavi di casa, gli agenti non sono riusciti ad entrare, visto che anche dall’ingresso dell’appartamento erano inserite le chiavi. Una volta assicuratisi che l’anziano, impossibilitato a muoversi dopo una caduta, fosse comunque cosciente, i vigili sono riusciti ad accedere all’interno rompendo il vetro di una finestra per poi affidare l’anziano, spaventato e in stato confusionale ma in condizioni non gravi, alle cure dei sanitari.

Intanto la polizia locale ha intensificato i servizi di vigilanza sul territorio. Ci saranno attenzioni particolari rivolte ai turisti, con attività volte ad assisterli e fornirgli indicazioni utili. Spiega il responsabile del settore sicurezza per il comune Antonio Amato: "Si tratta di strategie messe in campo di comune accordo con l’amministrazione. Sono scelte frutto anche dell’esperienza pregressa e maturata in questi anni. È prioritario e fondamentale in occasioni come queste, gestire l’afflusso dei turisti nelle varie strutture alberghiere, evitando che gli ospiti di Bellaria incorrano in spiacevoli sanzioni dovute proprio alla mancanza di conoscenza del territorio e della sua viabilità."

Sul fronte delle attività condotte negli ultimi giorni va segnalato un episodio che ha visto una pattuglia sorprendere per la seconda volta il guidatore di un mezzo pesante privo di patente di guida. Ignorando la precedente sospensione, avvenuta nel 2019, l’uomo, impiegato in un’azienda del territorio, continuava a guidare senza averne titolo.

a.d.t